ميسي يحقق بصمة مميزة رغم غيابه عن التهديف

بات ميسي ثالث لاعب يحقق هذا المعدل في موسم واحد بالدوري الفرنسي، حيث سبقه البلجيكي إيدين هازارد بقميص فريق ليل في موسم 2012/2011.

ساهم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في فوز فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام آنجيه بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ32 من الدوري.

ورغم عدم زيارة مرمى الفريق الخصم، إلا أن ميسي ترك بصمة مميزة من خلال صناعة الهدف الثاني لزميله كيليان مبابي الذي سجل هدفي المباراة، رافعا رصيده إلى 21 هدفا هذا الموسم.

ورفع ميسي رصيده إلى 15 هدفا مع 15 تمريرة حاسمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

ووفقا لشبكة "أوبتا"، فإن نجم برشلونة السابق بات ثالث لاعب يحقق هذا المعدل في موسم واحد بالدوري الفرنسي، حيث سبقه البلجيكي إيدين هازارد بقميص فريق ليل في موسم 2012/2011.

وكان كيليان مبابي ثاني لاعب يحقق هذا المعدل بقميص باريس سان جيرمان في الموسم الماضي 2022/2021.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات عديدة بأنه على وشك المغادرة، والعودة مجددا لصفوف برشلونة.