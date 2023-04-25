بطولة إسبانيا: كورتوا ينضم إلى لائحة مصابي ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

يغيب الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، عن مباراة فريقه ريال مدريد وجيرونا، اليوم، بسبب إصابته بالتهاب في المعدة.

انضم الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، للائحة طويلة من المصابين في صفوف ريال مدريد الذي يحل على جيرونا، اليوم الثلاثاء، في المرحلة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد إعلان ناديه عن إصابته بالتهاب في المعدة.

كتب الفريق الملكي في بيان، صباح اليوم، "انسحب الحارس في الدقيقة الأخيرة بسبب التهاب في المعدة ولن يسافر مع الفريق".

وسيحل بدلا منه الأوكراني، أندري لونين، فيما أضيف اسم الحارس الرديف ماريو دي لويس (20 عاما) إلى القائمة.

وكان المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، توقع مشاركة إضافية للونين في الفترة الأخيرة من الموسم "إذا كان كورتوا جيدا، إذا كان لا يواجه مشكلات، سيستمر".

وتابع أنه "كان لونين جيدا في المباريات التي خاضها ولا أستبعد خوضه مباريات إضافية بين هذه الفترة ونهاية الموسم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي يحل على رايو فايكانو التاسع، غدا الأربعاء.

ويغيب أيضا عن بطل أوروبا الذي يستعد لنصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، مهاجمه الفرنسي المخضرم، كريم بنزيمة، والذي تعرض لضربة خلال الفوز على سلتا فيغو، السبت.

ويغيب لاعب الوسط، داني سيبايوس، بسبب الايقاف، فيما لم يتماثل للشفاء المدافعان النمسوي دافيد ألابا والفرنسي فيرلان مندي والمهاجم البلجيكي إدين هازار.

وقال أنشيلوتي إن الفرنسي الدولي، إدورادو كامافينغا، يعاني من إصابة بسيطة، لكنه سيكون في عداد القائمة التي تزور جيرونا.