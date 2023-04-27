رايو فاييكانو يتعملق أمام برشلونة... تشافي: لقد عاقبونا!

وجد الفريق الكتالوني نفسه متأخرا بالنتيجة عند الدقيقة 19 عندما سجل لاعب الوسط ألفارو غارسيا أول أهداف رايو فاييكانو من تسديدة قوية استقرت عن يسار الحارس الألماني تير شتيغن.

سقط برشلونة في ميدان مضيفه رايو فاييكانو، بهدفٍ لاثنين، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

ووجد الفريق الكتالوني نفسه متأخرا بالنتيجة عند الدقيقة 19 عندما سجل لاعب الوسط ألفارو غارسيا أول أهداف رايو فاييكانو من تسديدة قوية استقرت عن يسار الحارس الألماني تير شتيغن.

واستغل الظهير الأيسر لأصحاب الأرض فرانسيسكو غارسيا خطأ في التغطية ليخطف الكرة من منتصف الملعب وينطلق بها بسرعة كبيرة ويواجه شتيغن بثقة قبل أن يضعها في الشباك عند الدقيقة 53.

لاعبو فاييكانو خلال المباراة (Getty Images)

ومع حلول الدقيقة 83 تمكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي من إحراز هدف برشلونة الوحيد بتصويبة من داخل منطقة الجزاء، لكن الوقت لم يكفِ فريقه لتحقيق التعادل وتجنب خسارة هي الثالثة له في الدوري هذا الموسم.

ورفع رايو فاييكانو رصيده إلى 40 نقطة يحتل بها المركز العاشر، في حين ظل برشلونة بصدارة الترتيب بـ 76 نقطة مبتعدا رغم الهزيمة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم نلعب مباراة جيدة، ولم نشعر بالراحة، وكنا نعلم صعوبة اللقاء والخصم لعب بكثافة، ونحن لم نستغل الفرص التي حصلنا عليها"، مضيفا أن "الهدف الثاني كان عقابا لنا، ورايو فاليكانو انتصر لأنه لعب بقوة وعدوانية كبيرة، ومارس الضغوط علينا، ورغم ذلك حاولنا حتى النهاية".

(Getty Images)

وذكر تشافي أن "الهزيمة مزعجة، لأننا كنا جيدين جدا ضد أتلتيكو مدريد بالجولة الماضية، لكن اليوم كنا سيئين".

وأضاف أنه "يتبقى الكثير من المباريات ولم نحسم الفوز بالليجا، وكل مواجهة خارج أرضنا هي حرب، ونمتلك مباراتين على أرضنا وسنرى ما سيحدث".

وتابع: "لقد فشلنا في فهم المباراة، ولم نحسن الاعتماد على التمريرات الطويلة مع التحولات غير الضرورية، ويجب أن نهنئ رايو فاليكانو".

