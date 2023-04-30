تولوز يجرد نانت من لقبه ويتوج بكأس فرنسا

جرّد نادي تولوز فريق نانت من لقبه وتوج بكأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه بخمسة أهداف لواحد على ستاد "سان دوني" بالعاصمة باريس.

توج تولوز بكأس فرنسا لكرة القدم، السبت، عقب فوزه الكبير على نظيره نانت بخمسة أهداف لواحد، في نهائي احتضنه ستاد "سان دوني" بالعاصمة باريس.

تقدم تولوز مبكرا عبر المدافع لوغان كوستا الذي تابع كرة من برانكو فان دن بومان في الشباك عند الدقيقة 4، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني بعد 10 دقائق من البداية بصناعة من ستيين سبيرينغس.

وأكد تولوز تفوقه في الدقيقة 23 بهدف ثالث وقع عليه الهولندي تهيجس دالينغا الذي أحرز بنفسه الهدف الرابع عند الدقيقة 31.

من المباراة، أمس

وظلت النتيجة على حالها إلى غاية الدقيقة 75، والتي عرفت تسجيل لودوفيتش بلاس هدف تقليص الفارق لنانت من علامة الجزاء.

وبعد مرور 4 دقائق فقط ظهر المغربي زكريا أبو خلال ليُسجل الهدف الخامس لتولوز الذي حصد في النهاية لقبه الأول على مستوى مسابقة الكأس المحلية منذ تأسيسه.

يذكر أن نانت كان قد حقق اللقب الموسم الماضي بفوزه على نيس، بهدفٍ دون رد.