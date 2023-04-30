صحيفة: ريال مدريد لن يكون وجهة زيدان القادمة

أشارت الصحيفة إلى أن "الريال لم يتحرك أبدا تجاه الأسطورة الفرنسي، كما أن زيدان لم يحاول استعادة علاقته بالنادي".

يبدو أن عودة الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى التدريب لن تكون من بوابة فريقه السابق ريال مدريد الإسباني؛ حسبما أوردت صحيفة إسبانية اليوم، الأحد.

وربطت عدة تقارير، مؤخرا، زيدان بالعودة إلى الفريق الملكي بالموسم القادم، علمًا أنه لا يرتبط بعقد مع أي فريق حتى الآن.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية "الحقيقة أن زيدان متاح في الميركاتو، لكنه يدرك جيدا أن ريال مدريد لن يكون وجهته في الموسم القادم".

وأكدت أن "مجلس إدارة ريال مدريد لم يفكر مطلقا في عودة زيدان، بسبب الثقة في كارلو أنشيلوتي والعمل الذي يقدمه".

وأشارت إلى أن "الريال لم يتحرك أبدا تجاه الأسطورة الفرنسي، كما أن زيدان لم يحاول استعادة علاقته بالنادي".

وذكرت أن العلاقة الآن بين رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وأنشيلوتي باتت أقوى من أي وقت.

وكشفت أن إدارة ريال مدريد تتشاور مع أنشيلوتي في كل قرار يتعلق بالموسم المقبل، كما أن المدرب الإيطالي الآن أكثر سعادة من أي وقت مضى في ريال مدريد.