غوارديولا: عدم التتويج بالثلاثية بمثابة إخفاق بالنسبة للجماهير

قال غوارديولا "لا يمكن إنكار كيف سيكون الموسم رائعا مع التتويج بلقب آخر، الأمر لم ينته بعد، أحب التواجد هنا لامتلاكنا فرصة إسعاد الجماهير، ليس من أجل التاريخ".

أبدى مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، رغبته في القتال على الألقاب، مشددا على عدم استعداده للتوقف عن التدريب في الوقت الحالي.

وذكر غوارديولا في تصريحات صحفية "أنا محظوظ وفخور بمسيرتي، هذا هو شعوري، لماذا يجب أن أتوقف؟ القتال على الألقاب في نهاية الموسم هو أفضل شعور".

وتابع "أعرف أنه إذا لم نتوج بالثلاثية وتحديدا إذا أخفقنا في الدوري، ستعتبر الجماهير هذا الموسم بمثابة إخفاق، لكن هذا لا يهم، فهذا أمر متوقع بالنسبة لي، الأمر الأهم أننا متواجدون وننافس، والأمر يتعلق بنا".

وأوضح غوارديولا "لا يمكن إنكار كيف سيكون الموسم رائعا مع التتويج بلقب آخر، الأمر لم ينته بعد، أحب التواجد هنا لامتلاكنا فرصة إسعاد الجماهير، ليس من أجل التاريخ، أنا أكثر من ممتن لعيش حياتي برفقة هؤلاء اللاعبين المذهلين".

وتطرق بيب للحديث عن إلكاي غوندوغان، قائلًا "هو واحد من اللاعبين الاستثنائيين على جميع الأصعدة، أنا أحبه".

ومما يذكر أن السيتي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن المتصدر آرسنال، علمًا أن للأول مباراتين مؤجلتين.

كما يتواجد السيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويستعد لمواجهة ريال مدريد، ووصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وينتظره مواجهة شرسة مع مانشستر يونايتد.