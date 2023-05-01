مدرب سان جيرمان: البطاقة الثانية لحكيمي غبية جدا

نال النجم المغربي إنذارين في غضون دقائق قليلة، ليطرد من المباراة، وأجبر فريقه على استكمالها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20.

علق مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتيه، على طرد لاعبه المغربي، أشرف حكيمي، خلال المباراة أمام لوريان في الدوري الفرنسي.

وخسر سان جيرمان أمام لوريان بثلاثية مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ33 من الدوري.

وقال غالتيه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لا يوجد سبب لنرفزة حكيمي وتوتره، البطاقة الثانية غبية جدا".

وأضاف المدرب الفرنسي "لم يكن هناك أي مؤشرات طوال الأسبوع، إنه سيكون عصبيا بهذه الطريقة".

ونال النجم المغربي إنذارين في غضون دقائق قليلة، ليطرد من المباراة، وأجبر فريقه على استكمالها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 20.

وواصل المدير الفني لسان جيرمان "بالطبع أشعر بخيبة أمل كبيرة، ويجب أن نرد بسرعة، لأننا لا نعرف عدد النقاط التي سنحصل عليها في الفترة المقبلة".

وأشار أيضا إلى أن "مستوانا في النصف الثاني من الموسم متوسط، يجب أن نكون أكثر وعيا على المستوى الفردي والجماعي، لأنه يوجد الكثير من اللاعبين كانوا أقل من مستواهم".

وختم كريستوف غالتيه تصريحاته "يجب أن نتطلع للأمام، ونفوز بمباراة تروا المقبلة، نتصدر جدول الدوري منذ بداية البطولة، وعلينا أن ننهي مشوارنا بالانتصارات، لدينا طموح لتحقيق المزيد".

ويعتلي سان جيرمان قمة الدوري برصيد 75 نقطة، وخلفه أولمبيك مارسيليا (67 نقطة)، ثم لانس (66 نقطة) قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.