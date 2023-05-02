ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم فياريال

يخطط ريال مدريد لتقديم 30 مليون يورو لحسم الصفقة، بالإضافة إلى لاعبين هما سيرجيو أريباس وأندري لونين.

يستهدف ريال مدريد الإسباني التعاقد مع أحد نجوم فياريال خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد أبدى استعداده للاستغناء عن اثنين من لاعبيه مقابل إتمام الصفقة.

وأبدت إدارة الفريق الملكي رغبتها في ضم نجم فياريال، النيجيري صامويل تشوكويزي، في الميركاتو الصيفي القادم؛ حسبما أوردت شبكة "ديفنسا سنترال".

وأضافت الشبكة أن "تشوكويزي جذب الأنظار بشدة عقب تألقه ضد ريال مدريد في الليغا من خلال تمريرة حاسمة وهدفين في اللقاء الأخير بين فياريال والميرنغي".

وأشارت إلى أن الريال يخطط لتقديم 30 مليون يورو لحسم الصفقة، بالإضافة إلى لاعبين هما سيرجيو أريباس وأندري لونين.

لكن ينوي ريال مدريد الاحتفاظ بالحق في إعادة شراء اللاعبين مستقبلا بمقابل يتراوح من 10 إلى 15 مليون يورو.

وكشفت "ديفنسا سنترال" أن هناك ورقة رابحة أخرى قد يستخدمها ريال مدريد لحسم الصفقة وهي إعارة المهاجم الواعد ألفارو رودريغيز إلى فياريال لمدة موسم.