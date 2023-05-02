صحيفة: رونالدو يرغب في الرحيل عن النصر السعودي

لا يمر رونالدو بأفضل أوقاته مع الفريق السعودي، بعد خسارة فرصة الفوز بلقبي السوبر وكأس الملك، والاقتراب من خسارة لقب الدوري.

يرغب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في الرحيل عن صفوف فريقه النصر السعودي، بعدما انضم إليه في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويصل راتب رونالدو مع النصر إلى 400 مليون يورو في موسمين.

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" نقلا عن صحيفة "الناسيونال" الإسبانية، بأن رونالدو يريد الرحيل عن النصر، بعد 4 شهور فقط من انضمامه للفريق.

ولا يمر رونالدو بأفضل أوقاته مع الفريق السعودي، بعد خسارة فرصة الفوز بلقبي السوبر وكأس الملك، والاقتراب من خسارة لقب الدوري.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد مستعد لتعيين رونالدو سفيرًا للنادي.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد أغلق صفحة رونالدو كلاعب كرة قدم، ولكنه لا يستبعد الاستفادة منه في دور آخر.