مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد

اتفق الطرفان على كل شيء، ولم يتبق سوى التوقيع الذي سيحدث في الأيام المقبلة، وقد يعلن التجديد رسميا قبل لقاء مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

حسم نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، مصيره مع فريقه حيث من المقرر أن ينتهي عقده في صيف العام القادم.

وتوصل مودريتش إلى اتفاق كامل ونهائي مع الفريق الملكي يقضي بتجديد عقده لغاية صيف 2024؛ حسبما أوردت شبكة "ريليفو".

وأضافت أن الطرفين اتفقا على كل شيء، ولم يتبق سوى التوقيع الذي سيحدث في الأيام المقبلة، وقد يعلن التجديد رسميا قبل لقاء مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

وأوضحت أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، تحدث مع مودريتش قبل شهر، وبعث له رسالة اطمئنان بشأن التجديد له.

وذكرت أن الاجتماعات الأخيرة التي جرت بين مودريتش وريال مدريد كانت سريعة، لأن الكرواتي أبدى استعداده المطلق للبقاء بغض النظر عن الجانب الاقتصادي.

وقالت الصحيفة "ريال مدريد وافق على منح مودريتش، نفس راتبه الحالي في العقد الجديد، ليستمر كأحد أكبر الرواتب في الفريق بعد هازارد وبنزيمة".

وأضافت أن مودريتش رفض عرضا مغريا من السعودية يتضمن حصوله على 40 مليون يورو سنويا، ولم يستخدم الأمر للضغط على ريال مدريد، لأنه يحترم علاقته بالملكي.