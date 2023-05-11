سالم الدوسري يغيب عن صفوف الهلال في النهائي ضد الوحدة

يتغيب نجم فريق نادي الهلال، سالم الدوسري، عن مباراة فريقه ضد نظيره الوحدة بنهائي كأس ملك السعودية والمقرر لها يوم غد الجمعة، إثر تعرضه لنزلة معوية.

تأكد غياب نجم فريق نادي الهلال، سالم الدوسري، عن مباراة فريقه ضد نظيره الوحدة بنهائي كأس ملك السعودية والمقرر لها يوم غد الجمعة.

ولم يرافق سالم الدوسري بعثة فريق الهلال المتجهة إلى جدة لخوض نهائي كأس الملك.

وتسببت الوعكة الصحية التي تعرض لها سالم الدوسري خلال الساعات القليلة الماضية في غيابه عن مباراة الهلال والوحدة.

وقال الهلال في بيان رسمي إن "تواجد سالم الدوسري في المستشفى برفقة طبيب النادي، وذلك نظير تعرضه لنزلة معوية".

وفي الوقت نفسه ترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة أن إدارة الهلال قد قامت بتوقيع عقوبة على الدوسري واستبعاده من المباريات بسبب تعرضه للبطاقة الحمراء أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.