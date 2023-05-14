مفاجأة: مبابي فضلّ قدوم ليفاندوفسكي بدلا من ميسي إلى سان جيرمان

أبدى مبابي حينها رغبته حينها في ضم نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، روبرت ليفاندوفسكي، فيما لم يكن مؤيدا للتعاقد مع ميسي.

لم يكن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من المؤيدين لصفقة انتقال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي؛ حسبما كشف تقرير صحفي فرنسي.

وكان ميسي قد انتقل بشكل مجاني إلى "حديقة الأمراء"، بعدما فشل برشلونة الإسباني في تسجيل عقد اللاعب إثر عوائق اقتصادية.

وأشارت شبكة "لو سبورت 10" إلى أن "مبابي لم يكن مؤيدا لما وصفته بـ’انقلاب القرن’ المتمثل في صفقة انتقال ميسي إلى سان جيرمان".

وأضافت أن "مبابي أبدى رغبته حينها في ضم نجم بايرن ميونخ السابق وبرشلونة الحالي، روبرت ليفاندوفسكي".

وأوضحت أن "ارتباط ليفاندوفسكي بعقد مع بايرن ميونخ في ذلك الوقت صعب أمر ضمه، لذلك فضلت إدارة باريس سان جيرمان ألا تفوت فرصة التوقيع مع ميسي".

يذكر أن العديد من التقارير أكدت وجود توتر بين ميسي ومبابي في الموسم الأول للبرغوث بحديقة الأمراء، حيث كان الأول يقود "المجموعة اللاتينية" في باريس، بينما تواجد كيليان على رأس "حزب الفرنسيين" في غرفة الملابس.