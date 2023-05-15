سان جيرمان يعرض نيمار مقابل نجم مانشستر سيتي

أشارت "سبورت" إلى أن سان جيرمان ينوي عرض النجم البرازيلي على مانشستر سيتي، في صفقة تبادلية من أجل ضم البرتغالي برناردو سيلفا.

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي بات منفتحا على الاستغناء عن خدمات نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتسبب تكرار إصابة نيمار وتراجع مستواه بتعرضه لانتقادات حادة في الآونة الأخيرة، وصلت إلى درجة محاصرة الجماهير منزله والهتاف ضده.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن سان جيرمان على استعداد للتخلص من نيمار على سبيل الإعارة مع خيار الشراء أو بدونه، أو حتى إعارة مع دفع جزء من راتبه.

ومن جانبه، لم يعد نيمار يمانع الرحيل عن "حديقة الأمراء"، لكنه لا يريد أيضا أن ينتهي به المطاف في أي فريق.

وأشارت "سبورت" إلى أن سان جيرمان ينوي عرض النجم البرازيلي على مانشستر سيتي، في صفقة تبادلية من أجل ضم البرتغالي برناردو سيلفا.

كما يترقب مانشستر يونايتد وتشيلسي القرار الأخير من جانب باريس، في ظل رغبتهما ضم نيمار.

وختمت "جوزيه مورينيو، في حالة توليه تدريب سان جيرمان، كان يود أن يحتفظ بنيمار، لكن إدارة النادي الفرنسي، أخبرته بأن ذلك غير ممكن".

جدير بالذكر أن نيمار تواجد في احتفال لاعبي برشلونة بلقب الليغا، ما فتح الباب أمام عودته للبارسا.