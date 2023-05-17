دجوكوفيتش إلى ربع نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس

حسم النجم الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، المباراة لصالحه خلال مجموعتين بنتيجة 6-3 و6-4.

فاز نوفاك دجوكوفيتش على المصنف رقم 13 البريطاني كاميرون نوري، يوم الثلاثاء، ليبلغ ربع نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة لكرة المضرب (تنس) للعام السابع عشر على التوالي.

وحسم النجم الصربي المباراة لصالحه خلال مجموعتين بنتيجة 6-3 و6-4.

وبعد المباراة قال دجوكوفيتش إنه "أنهيت بالفعل الإحماء قبل 10 دقائق من ذهابي إلى الملعب. لذلك، كنت أسرع في كل شيء، لكننا لم نتمكن منه (الإحماء) في وقت سابق بسبب المطر. لذلك، أنا سعيد فقط للتغلب على التحدي اليوم في مجموعتين متتاليتين والمضي قدما".

ويهدف دجوكوفيتش (35 عاما) إلى الحصول على لقبه السابع على الملاعب الترابية الحمراء بعد أن عانى في بعض الأوقات خلال الجولات السابقة.

ومن المقرر أن يلتقي دجوكوفيتش في المباراة المقبلة المصنف السابع الدنماركي هولغر رون أو الأسترالي أليكسي بوبيرين.