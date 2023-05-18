ليفربول يعلن رحيل 4 لاعبين في الصيف

قال النادي الشمالي العريق في بيان "نستطيع التأكيد أن روبرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين سيتركون النادي في نهاية عقودهم هذا الصيف".

أعلن نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي، الأربعاء عن رحيل أربعة لاعبين عن صفوفه في نهاية الموسم الحالي بنهاية مدة عقودهم.

واللاعبون الأربعة هم: جيمس ميلنر، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الغيني نابي كيتا وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين.

وقال النادي الشمالي العريق في بيان "نستطيع التأكيد أن روبرتو فيرمينو، نابي كيتا، جيمس ميلنر وأليكس أوكسلايد-تشامبرلاين سيتركون النادي في نهاية عقودهم هذا الصيف".

وأضاف "سيتم تكريم هؤلاء على ملعب أنفيلد (في مباراتهم ضد أستون فيلا السبت القادم) بالإضافة إلى تكريمات أخرى لاحقا".

وارتبط اسم ميلنر الذي دافع عن ألوان ليفربول على مدى 8 سنوات، بالانتقال إلى صفوف برايتون أو العودة إلى صفوف ليدز يونايتد الذي شهد بدايته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعمر السادسة عشرة عام 2002، قبل أن يلعب مع أندية نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي ليعود وينتقل إلى ليفربول عام 2015.

وخاض ميلنر 617 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ويحتل المركز الثالث في ترتيب اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات بعد غاريث باري (652) والويلزي راين غيغز (632). لكن الثلاثي لا يزال بعيدا عن الرقم القياسي المسجل باسم الحارس الدولي السابق بيتر شيلتون الذي خاض 848 مباراة في دوري الدرجة الأولى سابقا.