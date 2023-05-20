مانشستر سيتي بطلا للبريمييرليغ بعد خسارة آرسنال

احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد خسارة نظيره آرسنال في مباراته أمام نوتنغهام فوريست بهدف مقابل لا شيء.

ضمن مانشستر سيتي الاحتفاظ بلقب بطل الدوري الإنجليزي إثر خسارة مطارده المباشر آرسنال أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 0-1 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وسجل النيجيري تايوو أوونييي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 فتجمد رصيد آرسنال عند 81 نقطة بفارق أربع نقاط خلف السيتي الذي يستضيف تشيلسي الأحد علما أنه يملك مباراة مؤجلة ضد برايتون سيخوضها الأربعاء المقبل.

وهو اللقب الثالث تواليا لمانشستر سيتي والخامس في المواسم الستة الأخيرة.

كما هو اللقب الأول لمانشستر سيتي هذا الموسم في سعيه إلى ثلاثية نادرة حققها فقط غريمه التقليدي وجاره مانشستر يونايتد عام 1999 عندما ظفر بالدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية لمسابقة دوري الأبطال على حساب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب والرقم القياسي فيها (14) وضرب موعدا مع إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من حزيران/يونيو المقبل في إسطنبول، كما بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيلاقي جاره يونايتد في الثالث من الشهر المقبل.

في المقابل، خرج آرسنال الذي تصدر الدوري لفترة طويلة، خالي الوفاض هذا الموسم.

وهي الخسارة الثانية تواليا لآرسنال والسادسة هذا الموسم ويبقى عزاؤه الوحيد حلوله وصيفا وعودته إلى المشاركة في المسابقة القارية العريقة.

في المقابل، ضمن نوتنغهام فوريست بقاءه في البرمييرليغ بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر بفارق أربع نقاط أمام إيفرتون السابع عشر.