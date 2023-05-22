كيليان مبابي يتضامن مع فينيسيوس جونيور بعد تعرضه لإهانات عنصرية

كتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: " أنت لست وحدك، نحن معك".

(أ ب)

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة دعم إلى البرازيلي لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وكان فينيسيوس قد تعرض لإهانات عنصرية خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023-2022.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: "أنت لست وحدك، نحن معك".

يذكر أن الدقائق الأخيرة من مباراة ريال مدريد وفالنسيا شهدت اشتباكات عنيفة، انتهت بطرد فينيسيوس جونيور.

وواصل ريال مدريد الترنح بالخسارة بنتيجة (0-1) ضد فالنسيا، في ملعب "ميستايا"، بالجولة 35 من الليغا.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز 13.