نيوكاسل يتعادل مع ليستر ويضمن اللعب في أبطال أوروبا

تعادل نيوكاسل مع ليستر وضمن اللعب في أبطال أوروبا في مباراة لحساب الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

تعادل نيوكاسل يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي بدون أهداف، الإثنين، في مباراة لحساب الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

سيطر نيوكاسل على مجريات اللعب وكان قريبا جدا من التسجيل لولا تألق دانيال إيفرسن وتدخل الخشبات الثلاث لمرمى ليستر في 3 مناسبات أمام كرات كالوم ويلسون وميغيل ألميرون وبرونز غيماريش.

وعلى الرغم من التعثر إلا أن نيوكاسل كسب نقطة غالية رفع بها رصيده إلى 70 نقطة ضمن بها المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بالمقابل لم يكن التعادل بالنتيجة السيئة لفريق ليستر الذي خرج بنقطة ثمينة من ملعب صعب، لكنه ليس الأفضل لفريق يحتل المركز الثامن عشر بـ31 نقطة ويُصارع من أجل تفادي الهبوط.