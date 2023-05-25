إنتر ميلان يهزم فيورنتينا ويحصد لقبه التاسع بكأس إيطاليا

توّج إنتر ميلان بكأس إيطاليا لكرة القدم، الأربعاء، عقب فوزه على نظيره فيورنتينا بهدفين لواحد، في نهائي استضافه ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.

حضرت المتعة مُبكرا بتسجيل فيورنتينا هدف الأسبقية من كرة مميزة مررها الفرنسي نانيتامو إيكوني إلى الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس الذي تابعها بباطن قدمه داخل المرمى بعد أقل من 3 دقائق على بداية المباراة.

الأرجنتيني الآخر في صفوف الإنتر لاوتارو مارتينيز، عدل كفة فريقه بهدف أحرزه عند الدقيقة 29 مستغلا تمريرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وصلته داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه ثم سدد بقوة عن يمين بيترو تيراكيانو.

ونجح الإنتر في قلب الأمور لصالحه بهدف ثان رائع وقع عليه مارتينيز عندما استقبل كرة من نيكولا باريلا بتسديدة على الطائر استقرت في شباك الفريق البنفسجي في الدقيقة 37.

فيورنتينا

فيورنتينا بحث كثيرا عن العودة بالنتيجة بمحاولات غاية في الخطورة وكاد أن يُحقق مبتغاه لولا تألق دفاع الإنتر ومن خلفه الحارس المخضرم سمير هاندانوفيتش الذي كان سببا رئيسيا في نيل فريقه اللقب التاسع له في البطولة المحلية.

وسبق للإنتر أن رفع كأس إيطاليا في أعوام 1939، و1978، و1981، و2005، و2010، و2011، و2022.

يذكر أن الإنتر سيخوض في إسطنبول، يوم 10 حزيران/ يونيو المقبل، نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في حين سيلعب فيورنتينا نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فريق إنجليزي آخر هو وست هام في السابع من نفس الشهر بالعاصمة التشيكية براغ.