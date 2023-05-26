يونايتد يهزم تشيلسي ويضمن مكانه في أبطال أوروبا

هزم يونايتد تشيلسي بأربعة أهداف لواحد في مباراة مؤجلة من الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" وضمن مكانه في أبطال أوروبا.

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف لواحد، الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وأظهر يونايتد شخصيته القوية منذ البداية، وتقدم بهدف من رأسية متقنة للبرازيلي كاسيميرو في الدقيقة 6، ثم أضاف الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الوقت البديل لزمن الشوط الأول مستغلا تمريرة من جادوين سانشو.

وواصل "الشياطين الحمر" أفضليتهم في الشوط الثاني وعززوا النتيجة بهدف ثالث وقع عليه البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة 73 من علامة الجزاء، قبل أن يسجل ماركوس راشفورد رابع الأهداف بعد 5 دقائق فقط.

وعرفت الدقيقة 89 إحراز تشيلسي هدفه الوحيد عن طريق البديل جواو فيليكس، بصناعة من المغربي حكيم زياش.

وبهذا رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 72 نقطة، مؤكدا أحقيته بالمركز الرابع وضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا، بينما يحتل تشيلسي المركز الثاني عشر بـ43 نقطة.