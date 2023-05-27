هالاند يحقق ما لم يحققه أي لاعب آخر في البريمييرليغ

هالاند الذي حصد أيضا جائزة أفضل لاعب في الموسم هذا الأسبوع من قبل الكتاب الرياضيين، سجّل 52 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

أصبح مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، أول متوّج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد السبت.

واحتاج ابن الثانية والعشرين فقط لـ35 مباراة، لفرض رقم قياسي جديد في البريمييرليغ بنظامها الحالي، مع 36 هدفا، مساهما بشكل كبير في ضمان سيتي لقبه الثالث تواليا.

وقال هالاند في بيان للسيتي الذي بلغ أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا "أنا فخور بأن اصبح أول لاعب يحرز الجائزتين في موسم واحد، شكرا لكل من صوّت لي".

وتابع المهاجم الفتّاك "كان موسما أول رائعا في البريمييرليغ، ورفع الكأس الموسم الماضي أمام جماهيرنا في ملعب الاتحاد كان لحظة مميزة بالنسبة لي".

هالاند الذي حصد أيضا جائزة أفضل لاعب في الموسم هذا الأسبوع من قبل الكتاب الرياضيين، سجّل 52 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف هالاند "لم تكن هذه الجوائز ممكنة لولا زملائي الرائعين، المدرّب وكل الجهاز الفني في النادي الذين يساعدونني على التأدية في أرض الملعب".

وتابع "لدينا نهائيان آخران ونريد انهاء الموسم بقوّة".