كلوب يطلب ضم لاعب من برشلونة

يعتقد ليفربول أن هناك فرصة لضم كوندي، خاصة أن تشافي يعتمد على الثنائي أندرياس كريستينسن ورونالد أراوخو في قلب الدفاع.

أبدى فريق ليفربول الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى "الريدز" إلى تدعيم صفوفه للموسم القادم بصفقات قوية من أجل تعويض خيبة الموسم الحالي، الذي شهد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، طلب من إدارة ناديه بذل قصارى جهدها للتعاقد مع مدافع برشلونة، الفرنسي جوليس كوندي، في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كوندي طلب الرحيل عن برشلونة، بسبب تغيير مركزه من قلب دفاع إلى ظهير أيمن.

ويعتقد ليفربول أن هناك فرصة لضم كوندي، خاصة أن تشافي يعتمد على الثنائي أندرياس كريستينسن ورونالد أراوخو في قلب الدفاع.

وأضافت الصحيفة، أن ليفربول سيكون على استعداد لدفع 50 مليون جنيه إسترليني، أي ما يقرب من 60 مليون يورو، لشراء عقد كوندي.

وانضم كوندي، لصفوف برشلونة، في الصيف الماضي، قادما من إشبيلية مقابل 50 مليون يورو إضافة إلى 12 مليون يورو كمتغيرات.