رسميًّا: ميسي يرحل عن باريس سان جيرمان والسبت آخر مباراة له مع الفريق

أضاف غاليته: "لقد حظيت بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. ستكون هذه آخر مباراة له في بارك دي برنس، وآمل أن يتلقى أحر الترحيب".

أكد مدرب فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي كريستوف غالتيه، اليوم الخميس، رحيل لاعب كرة القدم الأفضل في العالم، الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي، مشيرا إلى أنه يشارك السبت، في آخر مباراة له مع الفريق.

وقال غالتيه إن ميسي "سيرحل عن باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الحالي، بعد عامين قضاهما في النادي".

وأشار إلى أن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمونت، السبت، ستكون "الأخيرة" لميسي على ملعب "بارك دي برنس".

وأضاف غاليته: "لقد حظيت بشرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. ستكون هذه آخر مباراة له في بارك دي برنس، وآمل أن يتلقى أحر الترحيب".

يذكر أن عقد ميسي مع "باريس سان جيرمان" ينتهي في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

ومطلع أيار/ مايو الماضي، كشفت تقارير إعلامية أن ميسي سينتقل إلى السعودية، بموجب عقد قيمته 522 مليون جنيه إسترليني مع أحد الأندية الشهيرة.

ونقلت تقارير إعلامية غربية عن مصدر سعودي، لم تسمه، قوله إن ميسي "سيوقع عقدا ضخما بقيمة 522 مليون جنية إسترليني، يجعله ينضم إلى الموسم المقبل من الدوري السعودي لكرة القدم".

وبينما لم يكشف المصدر المقرب عن اسم النادي، تحدثت تقارير عدة عن مفاوضات جارية بين ميسي ونادي الهلال السعودي.

واعتبر المصدر أن الصفقة مع ميسي "أنجزت بالفعل" وستشعل مجددا المنافسة مع غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يلعب حاليا في صفوف نادي النصر السعودي.

ولم يصدر حتى اليوم، أي تصريح رسمي من اللاعب الأرجنتيني أو مسؤولين سعوديين بشأن ما ورد في التقارير الإعلامية المتداولة.