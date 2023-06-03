برشلونة يرد على إمكانية ضم نجم أتلتيكو مدريد

أشارت إلى أن وكيل أعمال جواو، خورخي مينديز، عرض خدمات موكله على برشلونة، لافتة إلى أن العملية لم تنجح وسط الشكوك التي تثار حاليا حول مستواه، بعد موسمه السيئ والضعيف مع نادي تشيلسي.

رد فريق برشلونة على إمكانية تعاقده مع نجم أتلتيكو مدريد المعار إلى تشيلسي الإنجليزي، جواو فيليكس، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن البرتغالي فيليكس بين اللاعبين المقرر رحيلهم عن أتلتيكو في الصيف، وذلك بعدما فتح مدرب الفريق، دييغو سيميوني، الباب أمام رحيله.

وأوضحت الصحيفة أن سيميوني أشار إلى أن البلوغرانا قد يكون وجهة مناسبة لإمكانات النجم البرتغالي وخصائصه داخل الملعب.

وأشارت إلى أن وكيل أعمال جواو، خورخي مينديز، عرض خدمات موكله على برشلونة، لافتة إلى أن العملية لم تنجح وسط الشكوك التي تثار حاليا حول مستواه، بعد موسمه السيئ والضعيف مع نادي تشيلسي.

وأضافت الصحيفة أن النادي الكاتالوني يعمل على التعاقد مع مهاجم ثاني خلال الفترة الحالية، لكن الأولوية هي التعاقد مع أوباميانغ (تشيلسي) أو فيكتور روكي (أتلتيكو باراناينسي البرازيلي).

وواصلت أن أتلتيكو مستعد لتخفيض قيمة اللاعب، ومع ذلك، ترفض المنطقة الرياضية والمدرب تشافي هيرنانديز ضم النجم البرتغالي.