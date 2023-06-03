سان جيرمان يوشك على إقالة مدربه ويبحث عن بديل

أفادت "مونت كارلو" بأن غالتييه لن يكون مدربًا للفريق الباريسي في الموسم المقبل، لتعيد تأكيد ما نشرته قبل بضعة أسابيع، مشيرةً إلى عدم امتلاك سان جيرمان بديلًا له حتى الآن.

اقترب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من إقالة مدربه، كريستوف غالتييه، وذلك عقب نهاية الموسم الجاري.

ومن المزمع أن يخوض سان جيرمان السبت آخر مبارياته في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف نظيره كليرمون.

وتطرقت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إلى مصير غالتييه الذي من المقرر أن ينتهي عقده في "حديقة الأمراء" بعد عام.

وأفادت بأنه لن يكون مدربًا للفريق الباريسي في الموسم المقبل، لتعيد تأكيد ما نشرته قبل بضعة أسابيع، مشيرةً إلى عدم امتلاك سان جيرمان بديلًا له حتى الآن.

بذلك، لن يكون صاحب الـ56 عاما قادرا على الاستمرار مع بطل فرنسا لأكثر من موسم، بعدما تولى المهمة في تموز/ يوليو الماضي، وقاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري والسوبر المحليين.