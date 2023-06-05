الأهلي يهزم الوداد في ذهاب التتويج بدوري أبطال إفريقيا

حقق الأهلي المصري فوزا مهما على ضيفه الوداد الرياضي المغربي بهدفين لهدف، الأحد، في ذهاب الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأ اللقاء في استاد "القاهرة الدولي" بأفضلية فرضها الأهلي من خلال الاستحواذ على الكرة والهجوم المتواصل بكثافة هجومية يُعززها تقدم محمد هاني وعلي معلول على الأطراف لمساندة كهربا والشحات وتاو.

الوداد حامل لقب النسخة الفائتة اتبع أسلوبا دفاعيا مبالغا فيه واستقبال اللعب في مناطقه معتمدا على الخروج السريع بالكرة والارتداد بمحاولات قليلة جدا.

الضغط الأهلاوي أثمر عديد الفرص على مرمى الوداد أبرزها كرة محمود عبد المنعم كهربا التي أبعد خطرها الحارس يوسف مطيع بصعوبة، قبل أن يُهدر رضا الجعدي فرصة التقدم في الدقيقة 39 أمام تألق كبير من مصطفى شوبير حامي عرين "المارد الأحمر".

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل ضائع لزمن الشوط الأول، نجح بيرسي تاو في كسر بياض النتيجة بهدف أول جاء بعد كرة مرفوعة من حسين الشحات قابلها المهاجم الجنوب إفريقي برأسية هزت الشباك.

بعد الاستراحة حاول الوداد العودة بالنتيجة ووصل فعلا إلى مناطق الأهلي وهدد مرمى الشوبير بمحاولتين ضاعت بغرابة من زهير المترجي وأيمن الحسوني.

الوداد الرياضي المغربي

رد الأهلي جاء قويا حين أرسل هاني كرة مرفوعة إلى داخل منطقة جزاء الوداد، خرج لها مطيع بشكل خاطئ مانحا الشحات الفرصة ليُمرر إلى كهربا الذي لم يتردد في التسديد وتعزيز تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 59.

كهربا كاد أن يضيف الثالث لولا تدخل مطيع، بينما رد القائم الأيسر للأهلي تسديدة يحيى عطية الله في الدقيقة 68، ثم تصدى شوبير ببراعة لكرة أخرى من أيوب العملود عند الدقيقة 78.

وتبادل الطرفان المحاولات غير أن الوداد هو من تمكن من التسجيل إثر كرة هيأها السنغالي جونيور سامبو لزميله سيف الدين بوهرة الذي سدد داخل المرمى وذلل الفارق بهدف ثمين في الدقيقة 86.

وسارت الدقائق الأخيرة دون أي تغيير على مستوى النتيجة، لتبقى الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم الأحد القادم على أرض ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.