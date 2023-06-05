برشلونة يُنهي موسمه بهزيمة على أرض سيلتا فيغو

أنهى فريق برشلونة موسمه بهزيمة على أرض سيلتا فيغو بهدفٍ لاثنين في الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري الإسباني "لا ليغا".

سقط برشلونة أمام مضيفه سيلتا فيغو بهدفٍ لاثنين، الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

افتتح سيلتا فيغو مجال التسجيل في الدقيقة 42 عندما مرر السويسري، هاريس سيفيروفيتش، الكرة إلى غابري فيغا الذي مر من الدفاع الكتالوني، وسدد عن يمين تير شتيغين.

ومنح فيغا بنفسه الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 65 مستغلا تمريرة كارليس بيريز، قبل أن يُقلص برشلونة التعادل عن طريق أنسو فاتي مع حلول الدقيقة 79.

وتوقف رصيد برشلونة عند 88 نقطة في صدارة الترتيب، بينما صعد سيلتا فيغو إلى المركز الثالث عشر بوصوله إلى النقطة 43.

يذكر أن برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني منذ الجولة 34 عقب انتصاره على جاره إسبانيول بأربعة أهداف لاثنين، ليتلقى بعد ذلك ثلاث هزائم مقابل فوز وحيد جاء على مايوركا بثلاثية دون رد.