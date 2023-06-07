الاتحاد السعودي يضم نجما آخر بعد بنزيمة

لم يخض اللاعب الذي انتهى عقده مع الـ"بلوز" سوى 9 مباريات بينها سبع في الدوري الإنجليزي واثنتان في دوري الأبطال، وأبعدته الإصابة عن مونديال قطر 2022 الأخير.

انضمّ لاعب الوسط الفرنس نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي، حسبما أفاد مصدر في النادي لوكالة "فرانس برس" الأربعاء، وذلك غداة انتقال مواطنه المهاجم كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى بطل الدوري السعودي.

وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته كونه غير مخوّل التحدث للإعلام إنّ العقد مع لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي السابق والمنتخب الفرنسي يمتد إلى "ثلاث سنوات"، مشيرا إلى أن النادي أصرّ على إجراء "فحص طبي شامل"، بعد الإصابات التي عانى منها اللاعب أخيرا.

ويأتي التعاقد مع كانتي (32 عاما)، بعد يوم من إعلان الاتحاد قدوم مواطنه بنزيمة الذي رحل عن ريال مدريد بعد مسيرة حافلة.

وكان كانتي، لاعب الارتكاز المعروف بطاقته الهائلة، أحد عناصر منتخب فرنسا المتوج بلقب مونديال روسيا 2018، وأحرز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مع ليستر سيتي في 2016 وتشيلسي في 2017، بالإضافة إلى دوري الأبطال مع الفريق اللندني في 2021.

تعرّض لسلسلة من الإصابات في الآونة الأخيرة أبعدته ستة أشهر عن الملاعب في الموسم المنصرم.

لم يخض اللاعب الذي انتهى عقده مع الـ"بلوز" سوى 9 مباريات بينها سبع في الدوري الإنجليزي واثنتان في دوري الأبطال، وأبعدته الإصابة عن مونديال قطر 2022 الأخير.

وبحسب تقارير صحافية، قد يصل راتب كانتي في العام الواحد إلى 100 مليون يورو.

وتستمر انتدابات الأندية السعودية للاعبين المخضرمين المتوجين بكأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، بعد بنزيمة (35 عامًا)، المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، والبرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى النصر في كانون الثاني/يناير الماضي في صفقة تقدر بأكثر من 440 مليون يورو لسنتين ونصف.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الإثنين تحويل أربعة أندية سعودية، من بينها الاتحاد، لشركات يمتلك 75% منها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري.

والصندوق السعودي هو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، وهو يقف خلف استثمارات ضخمة للسعودية بمئات الملايين من الدولارات في مجال الرياضة، من الاستحواذ على رونالدو وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات كرة قدم لأعرق الاندية الأوروبية وبطولات عالمية في الغولف والملاكمة.

وتستهدف السعودية استقطاب أكثر من عشرة لاعبين نخبويين لإطلاق "دوري تنافسي" بدءا من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة "فرانس برس" الإثنين.

من المقرّر أن يلعب هؤلاء النجوم لمصلحة خمسة أندية سعودية، هي الهلال والنصر والشباب واتحاد جدة وأهلي جدة، حسب ما أفاد مصدران.

والدوري السعودي ليس معروفًا عالميًا، لكنّه دوري تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة محليًا، في بلد يشكّل الشباب دون 30 عاما 51% من إجمالي سكانه البالغ عددهم 32,2 مليونا.

والشهر الماضي، رأى رونالدو (38 عامًا) أن الدوري السعودي "سيكون بين أفضل خمس دوريات في العالم، لكنه بحاجة للوقت، اللاعبين والبنية التحتية".