بايرن ميونخ يبرم أولى صفقاته للموسم القادم

بات لايمر أول صفقة لبايرن ميونخ الذي انتزع لقب بطل الدوري الألماني بطريقة دراماتيكية في المرحلة الأخيرة، مستغلا سقوط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل مع ضيفه ماينز

انضمّ لاعب الوسط النمساوي الدولي كونراد لايمر إلى بايرن ميونخ الألماني بصفقة حرّة، بعد انتهاء عقده مع لايبزيغ كما أعلن النادي البافاري الجمعة.

وارتبط لايمر بعقد حتى عام 2027، من دون الكشف عن أجره السنوي.

وخاض لايمر 190 مباراة في صفوف لايبزيغ، فسجّل 15 هدفا وساهم في 19 تمريرة حاسمة وقاده إلى احراز كأس ألمانيا في الموسمين الماضيين.

وبات لايمر أول صفقة لبايرن ميونخ الذي انتزع لقب بطل الدوري الألماني بطريقة دراماتيكية في المرحلة الأخيرة، مستغلا سقوط بوروسيا دورتموند في فخ التعادل مع ضيفه ماينز، في حين تغلب الفريق البافاري على كولن 2-1 في أواخر المباراة ليحسم لقبه الحادي عشر تواليا بفارق الأهداف.

وتبدو المنافسة قوية في وسط ملعب بايرن ميونخ الذي يضم أيضا يوزوا كيميش وليون غوريتسكا والهولندي راين خرافنبرخ والنمساوي الآخر مارسيل سابيتسر العائد من فترة اعارة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.