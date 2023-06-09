بنزيما: سعيد بوجودي في السعودية

أعرب اللاعب الفرنسي، كريم بنزيما، خلال حفل تقديم انضمامه لنادي الاتحاد السعودي عن سعادته بوجوده بالقرب من مكة ورغبته في تعلم العربية والتحدث بها بطلاقة.

أعرب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الخميس، عن سعادته بوجوده في السعودية وانتقاله إليها، على خلفية انضمامه إلى نادي "الاتحاد" لكرة القدم.

جاء ذلك خلال حفل تقديمه رسميا كأحد لاعبي نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

ووصف بنزيما نادي الاتحاد في حديثه لقناة النادي الرسمية بأنه "أفضل" الأندية في السعودية، وأشاد بجمهوره الواسع.

وأضاف أن "ملعب (الاتحاد) استثنائي، وكما قلت وسأكرر، هناك الكثير من الشغف".

وأعرب بنزيما عن سعادته البالغة بانتقاله إلى السعودية باعتبارها دولة مسلمة، معلنا رغبته في تعلم اللغة العربية والتحدث بها بطلاقة.

وتابع: "لأنني مسلم فالسعودية دولة مسلمة، وطالما أردت العيش هناك".

كما كشف عن سعادة عائلته بانضمامه لنادي الاتحاد وانتقاله إلى السعودية، مضيفا: "كانوا جميعا سعداء جدا، هنا المكان الذي أردت أن أكون فيه".

وأردف أنه "أشعر أن الناس يحبونني بالفعل. مكة قريبة جدا وهذا مهم لي، هذا هو المكان الذي سأشعر فيه أنني في أفضل حالاتي".

وأشار بنزيما أيضا إلى استعداده لتحقيق الألقاب لنادي الاتحاد، وإسعاد جماهير الفريق.

وأكد أن وجود اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في الدوري السعودي "يجلب الكثير للعبة ويعلي من مستواها".

والثلاثاء، أعلن نادي الاتحاد التعاقد مع بنزيما في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ونشر الاتحاد على حسابه الرسمي في تويتر تغريدة تضمنت مقطع فيديو علق عليه بعبارة "البنز اتحادي.. الحظ اليوم كريم".