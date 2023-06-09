ريال مدريد يتعاقد مع المدافع غارسيا

هي ثاني صفقة كبيرة لريال مدريد هذا الصيف بعد انتقال لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام (19 عاما) مقابل 103 ملايين يورو (107 ملايين دولار).

تعاقد ريال مدريد الإسباني مع لاعب فريق الشباب السابق فران غارسيا لمدة أربع سنوات قادما من رايو فايكانو، حسب ما أعلن الجمعة النادي الملكي.

وانتقل الظهير الأيسر البالغ 23 عاما بداية على سبيل الإعارة لمدة موسم إلى رايو قبل أن ينضم إليه بشكل دائم في عام 2021، حيث شارك معه في 72 مباراة في الدوري الإسباني.

ولم يكشف ريال مدريد، ثاني "لا ليغا" هذا الموسم، عن قيمة الصفقة.

وهي ثاني صفقة كبيرة لريال مدريد هذا الصيف بعد انتقال لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام (19 عاما) مقابل 103 ملايين يورو (107 ملايين دولار).

وخسر رجال المدرب كارلو أنشيلوتي لقب الدوري الإسباني أمام الغريم برشلونة هذا الموسم، وفشلوا في الدفاع عن لقبهم في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي (1-5 بإجمالي المباراتين) في نصف النهائي، في طريق الأخير إلى النهائي لملاقاة إنتر الإيطالي.