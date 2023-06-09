شفيونتيك تهزم بياتريس حداد مايا لتعود إلى نهائي بطولة فرنسا للتنس

هزمت البولندية إيغا شفيونتيك، البرازيلية بياتريس حداد مايا، لتعود إلى نهائي بطولة فرنسا لكرة المضرب (تنس) للمرة الثانية على التوالي.

اقتربت المصنفة الأولى، إيغا شفيونتيك، من الاحتفاظ بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس سيدات، للمرة الثانية على التوالي، بفوزها على البرازيلية بياتريس حداد مايا، بنتيجة 6-2 و7-6 (7) في نصف النهائي، الخميس.

وتحاول النجمة البولندية البالغة من العمر 22 عاما الفوز بلقبها الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة والرابع في البطولات الأربع الكبرى بشكل عام.

وتواجه شفيونتيك، يوم السبت، في النهائي التشيكية غير المصنفة كارولينا موكوفا التي وصلت إلى النهائي في وقت سابق، الخميس، بفوزها المفاجئ على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية.

ويعد هذا أول نهائي لموكوفا (26 عاما) في مسيرتها.