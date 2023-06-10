رولان غاروس: شفيونتيك تتوّج برابع ألقابها الكبرى والثالث في باريس

أصبحت شفيونتيك أول لاعبة تنجح في الدفاع عن لقبها في باريس منذ البلجيكية جوستين إينان في 2007 عندما أحرزت ثلاثة ألقاب متتالية، وعن 22 عامًا، ثالث لاعبة فقط في العصر المفتوح تفوز بجميع مبارياتها النهائية

حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، لقبها الكبير الرابع في مسيرتها باحتفاظها ببطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، بفوز مثير على التشيكية كارولينا موخوفا الثالثة والأربعين 6-2، 5-7 و6-4 السبت في المباراة النهائية.

وأصبحت شفيونتيك أول امرأة تدافع بنجاح عن لقبها في باريس منذ 16 عامًا، وأحرزت الكأس الثالثة في البطولة الفرنسية خلال أربعة أعوام بعد 2020 و2022، بالإضافة الى لقب بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي.

وحرمت البولندية نظيرتها التشيكية من لقب أول كبير في مسيرتها، علمًا أن الأخيرة كانت تخوض أول مباراة نهائية على الإطلاق في البطولات الكبرى.

وأصبحت شفيونتيك أول لاعبة تنجح في الدفاع عن لقبها في باريس منذ البلجيكية جوستين إينان في 2007 عندما أحرزت ثلاثة ألقاب متتالية، وعن 22 عامًا، ثالث لاعبة فقط في العصر المفتوح تفوز بجميع مبارياتها النهائية الأربع الأولى في البطولات الكبرى، بعد اليوغوسلافية – الأميركية مونيكا سيليس واليابانية ناومي أوساكا.

وقالت خلال حفل التتويج "أعرف أني أقول ذلك كل عام، ولكن الأمر لا يتعلق بالأداء، أحب جدًا التواجد هنا، إنه المكان المفضل لي (بين الدورات والبطولات)".

ورفعت شفيونتيك سجلها في رولان غاروس إلى 28 فوزًا وخسارتين، فيما مُنيت موخوفا (26 عامًا) بأوّل خسارة لها من أصل ست مباريات أمام لاعبات في المراكز الثلاثة الأولى عالميًا.

وحققت موخوفا المفاجأة بوصولها إلى المباراة النهائية، وأصبحت رابع أدنى مصنفة تحقق هذا الإنجاز في باريس، بعد مشوار رائع أطاحت خلاله بحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة والمصنفة الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي، بعدما حققت "ريمونتادا" في المجموعة الثالثة الحاسمة عقب تأخرها 2-5.

وكانت موخوفا بين أفضل 20 لاعبة في التصنيف العالمي، لكن مشكلة في البطن أبعدتها عن الملاعب لمدة سبعة أشهر في العام 2021 الذي شهد تحقيقها لأفضل نتيجة لها في بطولات الغراند سلام ببلوغها نصف نهائي أستراليا المفتوحة، بينما غادرت رولان غاروس العام الماضي على كرسي متحرك بعد تعرّضها لإصابة في الكاحل.

قالت خلال التتويج وهي تبكي "كان (الحلم) قريبًا جدًا وبعيدًا جدًا في الوقت ذاته، هذا ما يحدث عندما تلعب ضد واحدة من أفضل اللاعبات، إيغا".

وصلت التشيكية التي قال لها الأطباء العام الماضي إنها قد لا تلعب كرة المضرب مجددًا، إلى النهائي بعد أن فازت في جميع المباريات الخمس في مسيرتها ضد لاعبات في المراكز الثلاثة الأولى - أربعة منها في البطولات الكبرى.

وحققت شفيونتيك فوزها الأول على التشيكية في ثاني مواجهة بينهما بعد دورة براغ 2019.

وشهدت المجموعة الأولى تقدمًا خاطفًا لشفيونتيك 3-0 من دون أية مقاومة.

وقلّصت موخوفا الفارق وقارعت البولندية على إرسالها، خصوصًا عبر هجومها الجميل على الشبكة وضرب الكرات الطائرة (فولي)، بيد أن شفيونتيك عزّزت النتيجة بصعوبة 4-1.

وكادت إيغا تحقق الكسر المزدوج (دابل بريك)، لكن موخوفا صمدت من خلال ضربات مخادعة وساقطة (دروب شوت)، فحافظت على إرسالها 2-4.

واستغلت شفيونتيك الأخطاء المباشرة للمصنفة 43 عالميًا، فتقدّمت 5-2، ثم حسمت المجموعة الأولى 6-2 بعد كسر ساحق، في 45 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، نسجت شفيونتيك على المنوال عينه بتقدّمها 3-0، في وقت كانت التشيكية تغرق في أخطائها المباشرة (20-6).

من دون عقد نقص، غامرت موخوفا وكسرت إرسال شفيونتيك من كرة بمحاذاة على الخط (داون ذا لاين) مقلصة الفارق إلى 2-3، ثم بلغت للمرة الأولى في المباراة حاجز الأشواط الثلاثة (3-3).

وحافظت اللاعبتان على الإرسال (4-4)، ثم استغلت موخوفا الخطأ المزدوج الأوّل لشفيونتيك وتقدّمت للمرة الأولى في النهائي 5-4.

وأهدرت ابنة مدينة أولوموتس فرصة حسم المجموعة على إرسالها (5-5)، فاستعرت المنافسة على المجموعة الثانية.

وكسرت موخوفا إرسال المصنفة أولى عالميًا مرة ثانية تواليًا وثالثة في المجموعة (6-5)، ثم احتفظت بإرسالها بعد سلسلة من الكرات الاستعراضية ألهبت حماسة المتفرجين (7-5)، فخسرت شفيونتيك أول مجموعة في البطولة الحالية.

وحملت التشيكية الزخم معها إلى المجموعة الحاسمة وتمكنت من كسر إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي وتقدمت 2-0. لكن البولندية نجحت في رد الكسر وعادلت الأرقام 2-2 قبل أن تتعادل الأرقام 3-3.

وكسرت موخوفا وتقدمت 4-3 لكن شفيونتيك ردت مباشرة قبل أن تحافظ على شوط إرسالها بطريقة صعبة منقذة فرصة حاسمة وتصبح على بعد شوط من اللقب.

تقدمت 30-0 على إرسال التشيكية وحصلت بعدها على نقطتين حاسمتين بعد خطأ مباشر من التشيكية، قبل أن تحرز اللقب بفضل خطأ مزدوج لموخوفا وسط خيبة كبيرة للأخيرة وانهيار دموع إيغا بعد ساعتين و46 دقيقة من المنافسة.

وأنهت التشيكية المباراة مع 30 ضربة قاضية مقابل 19 للبولندية، لكن الأخيرة استفادت من 38 خطأ مباشرًا لموخوفا فيما ارتكبت هي 27.