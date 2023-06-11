الدوري السعودي يلم شمل رونالدو وبنزيمة مجددا

المواجهة الأخيرة بينهما كانت خلال مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال في كأس أوروبا وتحديدا في 23 حزيران/يونيو 2021 والتي انتهت بتعادلهما 2-2 في دور المجموعات وقد سجّل كل منهما هدفي منتخب بلاده.

التاريخ يعيد نفسه! فبعد مرور 14 عاما على تزامن انضمامهما إلى ريال مدريد الإسباني، سيجتمع الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل هدافين في تاريخ الفريق الملكي، في الدوري السعودي من أجل توطيد صداقتهما، أو ربما خلق نوع من المنافسة بينهما.

فقد انضمّ بنزيمة إلى نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي، ليلحق برونالدو الذي سبقه إلى النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويبلغ بنزيمة، حامل الكرة الذهبية لعام 2022، الخامسة والثلاثين من عمره ولا يزال في قمة عطائه، بدليل تسجيله 31 هدفا لريال مدريد الموسم الفائت. في المقابل، يعاني رونالدو (38 عاما)، صاحب خمس كرات ذهبية في مسيرته، بعض الشيء لأن فريقه النصر خسر لقب الدوري المحلي في الأمتار الاخيرة، بعد أن كان متصدرا لدى قدوم ابن جزيرة ماديرا الذي سجّل 14 هدفا في 16 مباراة في صفوفه. كما أن النصر خسر الكأس السوبر المحلية وخرج من مسابقة الكأس.

ولعب النجمان للمرة الأخيرة سويا في صفوف ريال مدريد نهاية موسم 2017-2018، موعد رحيل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

أما المواجهة الأخيرة بينهما فكانت خلال مباراة منتخبي فرنسا والبرتغال في كأس أوروبا وتحديدا في 23 حزيران/يونيو 2021 والتي انتهت بتعادلهما 2-2 في دور المجموعات وقد سجّل كل منهما هدفي منتخب بلاده.

وعلّق بنزيمة على تلك المباراة بعد أن تبادل القميص مع رونالدو خلال فترة الشوطين بقوله لشبكة "تي أف 1" الفرنسية "كان رؤيته مجددا ممتعة. لقد حقّقنا الكثير من الأمور سويا في ريال مدريد وسجّلنا العديد من الأهداف".

وعلى مدى تسع سنوات قضاها الاثنان سويا في ريال مدريد، حصدا جميع الألقاب الممكنة: دوري أبطال أوروبا 4 مرات، الدوري الإسباني مرتين، كأس إسبانيا مرتين، كأس السوبر الإسباني مرتين، كأس السوبر الاوروبية مرتين أيضا وكأس العالم للأندية 3 مرات.

أدّت هذه النجاحات إلى نسج علاقة صداقة كبيرة بين اللاعبين. فبعد سنوات عدّة وقبل أن يصبح بنزيمة هدافا رائعا كما فعل موسم 2021-2022، كان الفرنسي يلعب الأدوار الثانوية بوجود الـ"دون" الذي كان يسجّل أكثر من 50 هدفا في الموسم تلو الآخر.

بيد أن بنزيمة ينفي أي خصومة بينهما وقال في حديث لصحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية في نيسان/أبريل عام 2022 "عندما تملك في فريقك لاعبا يسجّل ثلاث أو أربع مرّات أكثر منك، أين هي المنافسة؟ لا وجود للمنافسة. وبالتالي كان علي تغيير أسلوب لعبي وهذا ما قمت به. لقد سجّلت أهدافي، لكن عندما كانت الفرصة سانحة أمامي لكي أسدّد باتجاه المرمى وكان في وضعية أفضل مني، كنت أمرّر له الكرة لأنني كنت واثقا من أنه سيسجل".

أما الجماهير الأكثر شغفا لريال مدريد، فيتذكّرون أنه خلال الأيام الأولى لتواجد بنزيمة في صفوف ريال مدريد وعندما اكتشف للمرة الأولى القميص الرسمي الذي يحمل اسمه، لم يتمكن من التقاط دموعه. فما كان من رونالدو الواصل للتو من إنجلترا إلى أن أعاره نظارتيه الشمسيتين ليغطي عينيه، وانفجر الاثنان بالضحك لحظة التقاط الصورة الرسمية للفريق رفقة نجوم آخرين انضموا إلى ريال في صيف عام 2009 ومنهم البرازيلي كاكا وتشابي ألونسو.

كانت تلك اللحظة بداية صداقة طويلة بدأت في مدريد وستستمر في السعودية.