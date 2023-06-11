رولان غاروس: ديوكوفيتش يحقق لقبه الـ23 في بطولات الغراند سلام

قال ديوكوفيتش إثر تتويجه "الفوز باللقب 23 (الكبير) شعور مدهش. لا يمكن أن تتصوروا مدى امتناني وفخري للوقوف أمامكم وتقاسم معكم هذه الإنجازات المدهشة".

دخل الصربي نوفاك ديوكوفيتش التاريخ من بابه العريض بتتويجه ببطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب، وذلك بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود 7-6 (7-1) و6-3 و7-5 الأحد في المباراة النهائية لينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى مع 23 لقبا بعد أن كان يتساوى مع الإسباني رافايل نادال.

واللقب هو الثالث لديوكوفيتش في العاصمة الفرنسية بعد عامي 2016 و2021، كما بات أكبر لاعب سنا (36 عاما) يتوج بطلا في رولان غاروس. وأصبح الصربي أيضا على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24 لقبا). وللمفارقة، حقق الصربي 11 من ألقابه الـ23 الكبرى بعد أن تخطى الثلاثين من عمره.

ومع ألقابه الثلاثة في رولان غاروس، توج ديوكوفيتش أيضا عشر مرات في أستراليا، سبع مرات في ويمبلدون وثلاث مرات في فلاشينغ ميدوز.

وقال ديوكوفيتش إثر تتويجه "الفوز باللقب 23 (الكبير) شعور مدهش. لا يمكن أن تتصوروا مدى امتناني وفخري للوقوف أمامكم وتقاسم معكم هذه الإنجازات المدهشة".

وأضاف "التتويج هنا بالذات بلقبي الـ23 في الغراند سلام ليس أمرا عاديا، لأنها البطولة الأصعب التي أفوز بها، وبالتالي تنتابني مشاعر وأحاسيس جياشة".

وسارع نادال إلى تهنئة منافسه الصربي من خلال حسابه على "تويتر" بالقول "كل التهاني لهذا الإنجاز المدهش. 23 هو رقم كان يبدو شبه مستحيل قبل سنوات قليلة، وقد نجحت في تحقيقه! آمل في أن تستمتع به مع عائلتك وفريقك".

كما بات ديوكوفيتش أوّل لاعب في التاريخ يحرز لقب البطولات الأربع الكبرى 3 مرات على الأقل ويحتاج إلى التتويج في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل وفلاشينغ ميدوز ليعادل إنجاز الأسترالي الأسطورة رود لايفر الذي فاز بها جميعها في عام واحد (1969).

هنأه لايفر على إنجازه الجديد بقوله على حسابه على "تويتر": "مهارتك والقوة الذهنية التي تتمتع بها على جميع الأرضيات أمر مدهش".

وبهذا التتويج أيضا، سيستعيد ديوكوفيتش المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر الإثنين من الإسباني كارلوس ألكاراس الذي خسر أمامه في نصف النهائي لعد معاناته من تقلص عضلي في المجموعتين الأخيرتين.

وحقق ديوكوفيتش أيضا فوزه الخامس في خمس مواجهات جمعت بينه وبين رود حتى الآن، كما أن الأخير لم يتمكن من الفوز بأي مجموعة في هذه المواجهات.

وفشل رود للعام الثاني تواليا في إحراز لقب رولان غاروس بعد سقوطه العام الماضي أمام نادال حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في هذه البطولة مع 14 لقبا. كما أنه خسر نهائي فلاشينغ ميدوز أيضا أمام الكاراس العام الماضي.

بدأ ديوكوفيتش الذي كان يخوض سابع نهائي له في العاصمة الفرنسية، بشكل سيئ من خلال ارتكابه العديد من الأخطاء المباشرة ما سمح لرود بالتقدم 3-0.

لكن الصربي حافظ على هدوء أعصابه ليدخل أجواء المباراة تدريجيا وينجح في إدراك التعادل 4-4 قبل أن يحسم المجموعة الأولى بعد شوط فاصل فاز به بسهولة 7-1.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلا لكن في صالح ديوكوفيتش الذي تقدّم على منافسه بثلاثة أشواط نظيفة وحافظ على تقدمه حتى نهايتها في وقت بدا الإرباك واضحا أمام النرويجي في مواجهة لاعب أكبر خبرة منه.

وفي الثالثة حيث سنحت للاعبين فرصة كسر الإرسال، ظل التعادل سيّد الموقف حتى الشوط الحادي عشر عندما نجح ديوكوفيتش في كسر إرسال منافسه ليتقدم 6-5 ثم فاز بإرساله وفي المباراة.

أشاد به رود بعد المباراة متوجها إليه بالقول "نوفاك، يوم آخر، رقم قياسي آخر، يوم آخر تعيد كتابة تاريخ كرة المضرب مرة جديدة".

وأضاف "من الصعب الشرح كم أنت ملهم للعالم من حولك".

وتابع المباراة النهائية حشد من نجوم الرياضة والفن أبرزهم مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والسويدي المعتزل أخيرا زلاتان إبراهيموفيتش، بالإضافة إلى الملاكم الأميركي مايك تايسون بطل العالم السابق في وزن الثقيل والممثل البريطاني هيو غرانت.