مبابي أبلغ باريس سان جيرمان برفضه تجديد عقده

أوضح المصدر أن باريس سان جيرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عامًا يرحل في صفقة حرة في نهاية عقده في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقال هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات

أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أن نجم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، كيليان مبابي، أبلغ ناديه الإثنين برسالة أنه لن يقوم بتفعيل بند العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025.

وجاء هذا التطور بعد أكثر من عام بقليل من التمديد المفاجئ للمهاجم لعقده مع فريقه سان جيرمان الذي يلعب معه منذ عام 2017. وكان بطل العالم عام 2018 والوصيف العام الماضي والذي أبدى ريال مدريد الإسباني على الخصوص اهتمامه بالتعاقد معه، مدد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

وأعلن مبابي عن قراره الإثنين في خطاب أرسله إلى النادي حسبما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر قريب من المفاوضات، مؤكدا المعلومات الواردة من صحيفة "ليكيب" اليومية.

ولم يرد المقربون من مبابي على الفور على سؤال بهذا الخصوص في وقت متأخر من مساء الإثنين.

وأوضح المصدر أن باريس سان جيرمان لا ينوي ترك مهاجمه البالغ من العمر 24 عامًا يرحل في صفقة حرة في نهاية عقده في عام 2024، مما يفتح الباب أمام انتقال هذا الصيف إذا فشلت المفاوضات بين الطرفين بحلول 31 تموز/يوليو المقبل.

وفي حال رحيله، سيكون نادي العاصمة يتيما من جوهرة خط هجومه، بعد أسابيع قليلة من انتهاء عقد نجمه الاخر الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتهى عقده معه وقرر الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي. كما أن مستقبل النجم البرازيلي نيمار غير واضح.

وكان مبابي قد ألمح سابقا إلى إمكانية رحيله في عام 2024 خلال حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين في 28 أيار/مايو الماضي عندما اختير أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للعام الرابع تواليا.

وقال وقتها هداف موسم 2022-2023: "قلت إنني سألعب في العام المقبل في باريس سان جيرمان. لا يزال لدي عقد لمدة عام لذا سأحترم عقدي".