نيك كيريوس يكشف عن دخوله مصحة نفسية بعد هزيمته على يد نادال

قال إنه "توجهت إلى مستشفى في لندن لمعرفة مشاكلي"، بعد الخسارة أمام رافائيل نادال قبل أربع سنوات في ويمبلدون، وكان يضع رباطا ضاغطا على ذراعه اليمنى خلال مبارياته الفردية لإخفاء ندوبه.

كشف نجم كرة المضرب (تنس) الأسترالي نيك كيريوس، أنه قضى بعض الوقت في مصحة للأمراض النفسية بسبب أفكار انتحارية، بعد خسارة في ويمبلدون عام 2019.

تصريحات كيريوس، التي نشرت على نطاق واسع في أستراليا، اليوم الخميس، بناء على مقابلات في إطار مسلسل نتفليكس الوثائقي المقبل "بريك بوينت" (نقطة كسر الإرسال)، هي الأحدث في معاناته الطويلة مع الصحة النفسية.

وقال إنه "توجهت إلى مستشفى في لندن لمعرفة مشاكلي"، بعد الخسارة أمام رافائيل نادال قبل أربع سنوات في ويمبلدون، وكان يضع رباطا ضاغطا على ذراعه اليمنى خلال مبارياته الفردية لإخفاء ندوبه.

قال كيريوس في تعليقات نشرتها هيئة الإذاعة الأسترالية إنه "كنت حقا أفكر في الانتحار. لقد خسرت في ويمبلدون. استيقظت وكان أبي جالسا على سرير، وهو يبكي بشدة. كان ذلك نداء يقظة بالنسبة لي".

وأضاف أنه "قلت لنفسي 'حسنا، لا يمكنني الاستمرار في القيام بذلك'. وانتهى بي المطاف في مصحة للأمراض النفسية في لندن للتعرف على مشكلاتي".

وقال كيريوس إنه كان "يتناول الكحوليات ويتعاطى المخدرات" وأن علاقاته بالعائلة والأصدقاء كانت تتدهور.

وأكد أن "هذا الضغط، وكل الآمال المعلقة عليك، لم أستطع التعامل معها.. كرهت نوع الشخص الذي كنت عليه".

أمضى كيريوس، الذي تحدث سابقا عن معاناته النفسية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات، عدة أشهر دون مشاركات في اللعب بسبب الإصابات منذ وصوله إلى نهائي ويمبلدون 2022، والذي خسره أمام نوفاك دغوكوفيتش، إلا أنه عاد إلى بطولة النخبة هذا الأسبوع في شتوتغارت بعد سبعة أشهر من التوقف، لكنه خسر في الجولة الأولى.