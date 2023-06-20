سون مطلوب في الدوري السعودي

أشار إلى كون الاتحاد السعودي متفائل باحتمالية إقناع صاحب الـ30 عاما بالانضمام لصفوف حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، ولكن توتنهام قد لا يسمح له بالرحيل.

يحظى نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هيونغ مين سون، باهتمام فريق الاتحاد السعودي الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي سون ضمن عدد من النجوم البارزين المطلوبين في الدوري السعودي الذي استقطب عددا آخر بينهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة ونغولو كانتي.

ويخطط الاتحاد السعودي لتقديم عرض بنحو 60 مليون يورو لتوتنهام من أجل الحصول على خدمات سون؛ حسبما أوردت شبكة "ESPN" عن مصدر قريب من المفاوضات.

وأضاف المصدر أن "النجم الكوري عرض عليه من الاتحاد السعودي عقد مدته 4 سنوات بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد، واعتباره إضافة مهمة للفريق بعد التعاقد مع نجم ريال مدريد السابق كريم بنزيمة، واقترابه من إنجاز صفقة الفرنسي نغولو كانتي".

وأشار إلى كون الاتحاد السعودي متفائل باحتمالية إقناع صاحب الـ30 عاما بالانضمام لصفوف حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، ولكن توتنهام قد لا يسمح له بالرحيل.

وأوضحت الشبكة أن عقد سون الحالي مع توتنهام ينتهي في عام 2025، ولا يزال لاعبا مهما للغاية للسبيرز بعد أن سجل 145 هدفا في 371 مباراة منذ انضمامه لصفوفه من باير ليفركوزن الألماني في صيف 2015.

وختمت الشبكة، بأن المدرب الجديد لتوتنهام الإنجليزي "أنجي بوستيكوجلو" يسعى للحفاظ على قوام الفريق في الموسم القادم، وإنه يواجه بالفعل معركة للإبقاء على المهاجم هاري كين في النادي وسط اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان.