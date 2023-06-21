إيقاف مورينيو 4 مباريات أوروبية لشتمه حكما

تلقى مورينيو عقوبة الإيقاف لأربع مباريات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وذلك على خلفية شتمه لحكم مباراة نهائي الدوري الأوروبي.

قررت لجنة التأديب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الأربعاء إيقاف مدرب روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، أربع مباريات لشتمه حكم المباراة النهائية من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي خسرها فريقه أمام إشبيلية في 31 أيار/مايو.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن مورينيو سيمنع من قيادة فريقه "في المباريات الأربع المقبلة في منافسات يويفا وذلك لتوجيه كلاما بذيئا تجاه أحد الحكام".

وبعد مباراة مشدودة الأعصاب انتهت باللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز، انتشر مقطع فيديو تم تصويره في ساحة انتظار السيارات في ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست عقب انتهاء أظهر توجه الفني البرتغالي مرارا وتكرارا بكلمات نابية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور واصفا إياه بـ"العار".

ورفع تايلور البطاقة الصفراء في وجه 13 لاعبا، 7 منهم من روما، فيما تعثرت المباراة بسبب كثرة الأخطاء والاعتراضات القوية من قبل الفريقين.

وجرى استهداف الحكم الإنجليزي من قبل جماهير روما الغاضبة في مطار بودابست. وقالت هيئة الحكام الإنجليزية "نشعر بالخوف من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته وهو يحاول العودة إلى منزله بعدما أنهى تحكيم نهائي الدوري الأوروبي".

كما غرم "يويفا" نادي روما مبلغا مقداره 50 ألف يورو ومنع أنصاره من حضور مباراته المقبلة بسبب "إطلاقهم ألعابا نارية ورمي مقذوفات والقيام بأعمال تخريب واضطرابات في المدرجات".