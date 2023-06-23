العراقي إقبال يؤكد انتهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد

أكد اللاعب الشاب العراقي، زيدان إقبال، مغادرته نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

ودع العراقي زيدان إقبال فريقه مانشستر يونايتد، الخميس، بالتزامن مع تقارير تؤكد قرب انتقاله إلى نادي أوتريخت الهولندي.

وقال إقبال في رسالة خاصة عبر حسابه الرسمي على تويتر إن "مانشستر يونايتد كان موطني منذ أن كنت في الخامسة من عمري".

وأضاف أنه "لدي الكثير من الذكريات الرائعة عن سنواتي الـ15 التي ارتبطت فيها مع هذا النادي الرائع.. هناك الكثير من الناس الذين يجب أن أشكرهم".

وتابع أن "الأكاديمية مكان خاص يجعل الأحلام حقيقة بالنسبة للكثيرين. كان هذا هو حالي بالتأكيد".

وأكد بالقول إنه "لن أنسى أبدا الوقوف على خط التماس في مسرح الأحلام بانتظار الظهور للمرة الأولى. سيظل هذا الشعور بالفخر معي إلى الأبد".

وختم بالقول إنه "سأكون دائما من مشجعي يونايتد وسأحب دائما هذا النادي، حان الوقت لمواجهة تحد جديد.. هذه فرصة مثالية ولا أطيق الانتظار للبدء".

ونشأ إقبال في أكاديمية نادي مانشستر يونايتد وتدرج في الفئات العمرية إلى أن خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في كانون الأول/ ديسمبر 2021، ضد يونغ بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

ونال إقبال (20 عاما) إشادة كبيرة من قبل أنصار "الشياطين الحمر" عقب المستويات اللافتة التي قدمها مع فريق الشباب، لكنه فشل في وضع اسمه أساسيا في تشكيلة المدرب تين هاك.

وظهرت، قبل أيام، أخبار تُفيد بأن إدارة اليونايتد وافقت على بيع إقبال مقابل 850 ألف جنيه إسترليني إلى أوتريخت، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب عقدا مدته 4 سنوات مع النادي الهولندي.