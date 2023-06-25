رالي سفاري كينيا: أوجييه يقاوم عودة روفانبيرا ويفوز بفارق 6.7 ثوانٍ

سجّل أوجييه (39 عاما) فوزه الثاني في رالي كينيا بعد عام 2021، والـ58 في مسيرته في البطولة العالمية (دبليو آر سي) والثالث هذا العام بعد مونتي -كارلو والمكسيك.

قاوم الفرنسي سيباستيان أوجييه، اليوم الأحد، عودة زميله في فريق تويوتا الفنلندي كالي روفانبيرا، ليفوز برالي سفاري كينيا بفارق 6.7 ثوانٍ عن بطل العالم الذي عزز صدارته لترتيب السائقين في بطولة العالم للراليات.

وحقق أوجييه (39 عاما) فوزه الثاني في رالي كينيا بعد عام 2021، والـ58 في مسيرته في البطولة العالمية (دبليو آر سي) والثالث هذا العام بعد مونتي -كارلو والمكسيك، علما أن بطل العالم ثماني مرات يخوض برنامجا جزئيا هذا الموسم حيث شارك في 5 جولات من أصل 7 حتى الآن، بانتظار أن يشارك في جولتين إضافيتين.

سيباستيان أوجييه

في المقابل، سمح المركز الثاني لروفانبيرا (22 عاما) الذي بات العام الماضي أصغر سائق يحرز لقب بطولة العالم للراليات، بأن يبتعد في صدارة الترتيب وذلك قبل فترة راحة تمتد لقرابة شهر، بفارق 37 نقطة عن البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) الذي حلّ ثامنا في كينيا.

وهيمن الصانع الياباني تويوتا على المراكز الأربعة الأولى على الأراضي الكينية، مكررا إنجاز العام الماضي الذي شهد حينها فوز روفانبيرا، مع حلول الويلزي إلفين إيفانز والياباني تاكاموتو كاتسوتا في المركزين الثالث والرابع تواليا.