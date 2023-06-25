مانشستر يونايتد يتخلى عن ضم ماونت بسبب تشيلسي

تخلى مانشستر يونايتد عن فكرة التعاقد مع ماونت، وحول وجهته نحو نجم برايتون، الإكوادوري مويسيس كايسيدو، بعد أن وصلت محادثاته مع تشيلسي لطريق مسدود.

تراجع مانشستر يونايتد عن فكرة التعاقد مع نجم تشيلسي، ماسون ماونت، فيما أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب آخر.

وأبدى اليونايتد شعوره بالإحباط من طريقة تعامل "البلوز" في مفاوضات ماونت بعد رفض عرض 55 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عنه؛ حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يرى أن مطالب تشيلسي وهي 58 مليون جنيه إسترليني و7 ملايين جنيه كإضافات مبالغ فيها للغاية، وخصوصًا أن عقد ماونت ينتهي بختام الموسم القادم.

وأضافت أن مانشستر يونايتد تخلى عن فكرة التعاقد مع ماونت، وحول وجهته نحو نجم برايتون، الإكوادوري مويسيس كايسيدو، بعد أن وصلت محادثاته مع تشيلسي لطريق مسدود.

ومع ذلك، فإن عرض مانشستر يونايتد (55 مليون جنيه إسترليني) لضم ماونت ما يزال قائمًا على طاولة تشيلسي، بينما لن ينتظر يونايتد رد "البلوز"، وسيبحث عن أهداف أخرى، بحسب الصحيفة.