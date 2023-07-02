تورام يسير على خطى والده بالانتقال إلى الدوري الإيطالي

سار المهاجم الفرنسي، ماركوس تورام، على خطى والده بالانتقال إلى الدوري الإيطالي "سيريا آ" بعد توقيع عقد لمدة خمس سنوات مع إنتر ميلان.

وقّع تورام، أمس السبت، عقدا لمدة خمس سنوات مع المتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان، ليستكمل عودته إلى بلد مولده، في اليوم الذي فتح فيه سوق الانتقالات في إيطاليا.

وقال تورام إنه "اعتدت مشاهدة دوري الدرجة الأولى الإيطالي عندما كنت طفلا وشاهدت العديد من الأبطال. بالنسبة لي، الانتقال إلى الدوري الإيطالي، يشبه العودة لوطني".

وينضم تورام البالغ من العمر 25 عاما في انتقال حر، بعد أن قرر عدم تجديد عقده مع بوروسيا مونشنغلادباخ حيث قضى المواسم الأربعة الأخيرة.

ولعب ليليان والد تورام الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في العام 1998، كمدافع في بارما ويوفنتوس. وولد تورام في بارما.

وأضاف تورام أن "الدوري الإيطالي تغير كثيرا، منذ أن كان والدي يلعب فيه، لكنه قدم لي الكثير من النصائح كأب. سيما أن ألعب بمتعة وأن أستمتع بكل دقيقة لأن حلمي أصبح حقيقة".

ولعب تورام كبديل مع فرنسا في المباراة النهائية لكأس العالم التي فازت فيها الأرجنتين، العام الماضي.