ريال مدريد يضع 3 بدائل في حال فشل صفقة مبابي

وضع الفريق الملكي 3 بدائل لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي، وتحسبا لفشل الحصول على خدمات مبابي.

وضع ريال مدريد الإسباني 3 خيارات في حال فشل إتمام صفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" في صيف 2024، وهو يرفض تفعيل بند التمديد لموسم إضافي.

وأبدى سان جيرمان استعداده لبيع مبابي هذا الصيف، إلا أن اللاعب يتمسك بالبقاء في الدوري الفرنسي الموسم القادم.

وبناء عليه، وضع الفريق الملكي 3 بدائل لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي، وتحسبا لفشل الحصول على خدمات مبابي.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفاضل بين الثلاثي لاعب يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش، ونجم توتنهام هوتسبير هاري كين، ولاعب نابولي فيكتور أوسيمين.

ولا يتمسك أي ناد من الثلاثة ببقاء مهاجمه بين صفوفه، لكنهم جميعا يشترطون مبالغ ضخمة للغاية للموافقة على البيع.

ومن المتوقع أن يستمر مبابي في باريس سان جيرمان، للحصول على مكافأة الولاء الضخمة المرتبطة بتجديد عقده، قبل أن يرحل مجانا في الصيف المقبل ويحصل على مكافأة التوقيع من ريال مدريد.