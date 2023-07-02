ليفربول يتعاقد مع لاعب من الدوري الألماني

أبدى سوبوسلاي سعادته بالانضمام إلى ليفربول، وقال "الأيام الماضية كانت طويلة حقا، لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا يمكنني الانتظار للبدء".

تعاقد فريق ليفربول الإنجليزي مع لاعب من الدوري الألماني، وهو ثاني صفقة له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن "الريدز" في بيان على موقعه الرسمي توقيع اللاعب دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج، بشرط حصول اللاعب على تصريح عمل.

وأشار إلى أن اللاعب المجري أصبح ثاني لاعب ينضم إلى الفريق خلال الميركاتو الصيفي بعد ضم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وأبدى سوبوسلاي سعادته بالانضمام إلى ليفربول، وقال "الأيام الماضية كانت طويلة حقا، لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا، أنا سعيد ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وتابع "ليفربول فريق تاريخي حقا، لاعبون جيدون، مدرب جيد، كل شيء جيد، بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في ناد مثل هذا، كل شيء على ما يرام حقا".

ولم يكشف "الريدز" عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وفقا لتقارير صحفية، فإن ليفربول قام بكسر الشرط الجزائي في عقد سوبوسلاي والذي يبلغ قيمته 70 مليون يورو.