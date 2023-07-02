مصارعون أتراك يحرزون 3 ميداليات ببطولة أوروبا

حصد مصارعون أتراك 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة أوروبا، أمس السبت.

أحرز الرياضيون الأتراك، السبت، 3 ميداليات إحداها ذهبية في منافسات بطولة أوروبا للمصارعة تحت 20 سنة، المقامة في إسبانيا.

وقال الاتحاد التركي للمصارعة في بيان، إن الرياضي إبراهيم متاخان يبراق، أحرز ميدالية ذهبية في وزن 70 كلغ إثر فوزه على منافسه الجورجي سابا كوباخيدزه.

وفي وزن 97 كلغ، أحرز دوغان أوزون، ميدالية فضية بعد خسارته أمام منافسه الأوكراني إيفان بريماتشينكو.

أمّا تولغا أوزبك، فقد أحرز ميدالية برونزية إثر فوزه على منافسه الجورجي لوكا جفينجيليا، في وزن 57 كلغ.