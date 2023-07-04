بايرن ميونخ أمام سيناريوهين مختلفين لضم كين

تكمن المشكلة في صعوبة التفاوض مع إدارة توتنهام، حيث أفادت التقارير بأن إدارة بايرن تجهل حتى الآن رغبة "السبيرز"، ولا يعرفون ما إذا كان النادي سيتركه يرحل هذا الصيف أم لا.

يسعى بايرن ميونخ الألماني إلى تكثيف مفاوضاته من أجل التعاقد مع نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويدرك بايرن ميونخ صعوبة إتمام صفقة كين خصوصًا في الوقت الحالي، وهو أمام سيناريوهين مختلفين.

وكان الفريق البافاري قد قدم عرضا بقيمة 70 مليون يورو بخلاف الحوافز الإضافية للحصول على خدمات كين، غير أن توتنهام رفض العرض.

وقالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" إن أسطورة بايرن، هاينز رومينيغه، دخل في المفاوضات بشكل مكثف، وذلك باتصالاته الهاتفية المستمرة مع مسؤولي توتنهام، قبل تقدم بايرن بالعرض الثاني.

وتكمن المشكلة في صعوبة التفاوض مع إدارة توتنهام، حيث أفادت التقارير بأن إدارة بايرن تجهل حتى الآن رغبة "السبيرز"، ولا يعرفون ما إذا كان النادي سيتركه يرحل هذا الصيف أم لا.

وبسبب ذلك، يستعد بايرن ميونخ لمواجهة سيناريوهين ناقشهما مجلس الإدارة مؤخرا، حيث يتمثل الأول في استمرار المفاوضات بشكل مكثف من أجل الظفر بتوقيع كين في الميركاتو الحالي.

أما الخيار الثاني يتمثل في إرجاء التعاقد مع هاري كين حتى صيف 2024، حين ينتهي عقده مع توتنهام، والتحرك نحوه لضمه مجانا.

ورغم ذلك، لا زال مسؤولو بايرن ميونخ، على اتصال دائم بنجم "السبيرز" وممثليه، لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة المرتقبة.