ويمبلدون: ألكاراس ومدفيديف وسابالينكا وكفيتوفا إلى الدور الثالث

قدم كارلوس ألكاراس المصنف الأول عالميا أداء ممتعا مزج فيه بين الضربات القوية واللمسات المهارية، ليهزم الفرنسي ألكسندر مولر 6-4 و7-6 و6-3 في الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس، ويبلغ الدور الثالث من البطولة.

بلغ المصنف أول عالميا، الإسباني كارلوس ألكاراس، والمصنف الثاني، الروسي دانييل مدفيديف، وبطلة أستراليا المفتوحة، البيلاروسية أرينا سابالينكا، وحاملة اللقب مرتين، التشيكية بترا كفيتوفا، اليوم الجمعة، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وتابع ألكاراس بدايته الجيدة في البطولة بتغلبه على الفرنسي ألكسندر مولر 6-4 و7-6 (7-2) و6-3. وقال الإسباني الواعد البالغ من العمر 20 عاما، والذي لا يخفي طموحه في التتويج بلقب البطولة الإنجليزية: "أنا سعيد جدا. كانت مباراتي الثانية على هذا الملعب (الرئيسي) حيث خسرت العام الماضي. أردت الاستفادة منها وفعلت ذلك".

وكان ألكاراس قد خرج من الدور ثمن النهائي في مشاركته الثانية في البطولة العام الماضي على يد الايطالي يانيك سينر، بعدما ودع من الدور الثاني في الأولى عام 2021 على يد مدفيديف.

وأضاف الاختصاصي في الملاعب الرملية والصلبة "ألعب بشكل جيد جدا على العشب، وأنا أحب ذلك. أكسب خبرة وألعب بشكل أفضل وأفضل". وتابع بطل فلاشينغ ميدوز العام الماضي، والذي توج باللقب الأول في مسيرته على الملاعب العشبية الأسبوع قبل الماضي في كوينز الانجليزية، أن "اللعب هنا في ويمبلدون شيء مميز. تشعر أنك مختلف مقارنة بالبطولات الأخرى".

ويلتقي ألكاراس في الدور المقبل مع التشيلي نيكولاس خاري الـ28 أو الأسترالي جايسون كوبلر الـ77.

ألكاراس

بدوره، استكمل مدفيديف مباراته ضد الفرنسي أدريان مانارينو التي توقفت مساء الخميس بسبب الظلام، عندما كان الروسي متقدمًا بمجموعتين و4-4 في الثالثة فحسمها اليوم 6-3، 6-3، 7-6 (7-5).

وتفوقت سابالينكا، الثانية عالميًا، على الفرنسية فارفارا غراتشيفا (41) معوضة تأخرها بمجموعة الى فوز 2-6، 7-5، 6-2.

وعاد مدفيديف مع سابالينكا الى لندن هذا العام بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من نسخة العام الماضي بسبب الحرب على أوكرانيا، وتبقى أفضل نتيجة له على العشب اللندني الدور الرابع عام 2021، مقابل نصف النهائي للبيلاروسية في العام ذاته.

وقالت المتوجة بلقب أستراليا مطلع العام الجاري بعد الفوز "كانت مباراة مجنونة... أنا سعيدة جدًا لأنني تمكنت من الفوز. شكرًا للدعم، لا تعلمون كم هذا يعني لي ومهم جدًا".

مدفيديف

وتلعب تاليًا مع الروسية أنا بلينكوفا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 7-5، 6-3.

من جهته، حقق مدفيديف انتصاره الثالث ضد الفرنسي مقابل أربعة للأخير الذي أسقط الروسي في الدور الـ16 من دورة هيرتوغينبوخ الهولندية هذا العام على الأراضي العشبية.

ويلعب تاليًا مع المجري مارتون فوتشوفيتش الفائز على الأميركي ماركوس جيرون 7-6 (7-2)، 6-3، 4-6، 6-4.

وأربك المطر في أول أيام البطولة جدول المباريات، إذ إن بعض اللاعبين يخوضون الجمعة الدور الثالث على غرار الصربي نوفاك دجوكوفيتش، حامل اللقب، في حين يلعب البعض الآخر الدور الثاني، مثل ألكاراس.

سابالينكا

كما أن القانون المفروض لتوقف المنافسات عند الساعة الحادية عشرة مساء تسبب باستكمال بعض المباريات الجمعة، بعد أن توقفت مواجهة أندي موراي واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مساء الخميس، على الملعب الرئيسي بعد أن كان البريطاني متقدمًا بمجموعتين لواحدة.

وبلغ الدنماركي هولغر رونه، السادس عالميًا، الدور الثالث بفوزه على الإسباني روبرتو كاباييس بايينا 6-3، 7-6 (7-3)، 6-4.

وواصل الإيطالي ماتيو بيريتيني، وصيف 2021، مشواره بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينرو 6-3، 6-4، 6-4، وبلغ الدور الثالث لمواجهة الألماني ألكسندر زفيريف التاسع عشر، والفائز على الياباني واتانوكي 6-4 و5-7 و6-2 و6-2.

ولدى السيدات، تأهلت كفيتوفا، المصنفة تاسعة عالميًا وحاملة اللقب عامي 2011 و2014، إلى الدور الثالث بفوزها على الروسية ألياكسندرا سانسوفيتش 6-2، 6-2.

وانسحبت الإسبانية باولا بادوسا من مباراتها في الدور الثاني أمام مارتا كوستيوك بسبب الإصابة عندما كانت الأوكرانية متقدمة 6-2، 1-0.

كما بلغت الأميركية ماديسون كيز، المتوجة الأسبوع الماضي بدورة إيستبورن، الدور الثالث بفوزها على السويسرية فيكتوريا غولوبيك 7-5، 6-3.