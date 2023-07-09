دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

شكر المدرب الهولندي إريك تن هاغ دي خيا على خدماته "أن تمثل يونايتد 545 مرة على مدى 12 عاما هو إنجاز مميّز، خصوصا في مركز حراسة المرمى، حيث تقع تحت الأنظار في كل مباراة".

أعلن الحارس الإسباني دافيد دي خيا السبت، أنه سيرحل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث أمضى 12 عاما، معتبرا أنه "الوقت المناسب لخوض تحد جديد".

وتعرّض الحارس البالغ 32 عاما وصاحب القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الموسم الماضي لإنهاء أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة، لانتقادات بسبب ارتكابه أخطاء خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم.

وفيما انتهى عقد دي خيا في أواخر حزيران/يونيو دون التوصل إلى اتفاق لتمديده، ارتبط النادي الأحمر بضم الكاميروني أندري أونانا من إنتر الإيطالي.

وشكر دي خيا مشجعي "الشياطين الحمر" قائلا "سيبقى مانشستر دوما في قلبي، مانشستر صقلني ولن يتركني".

وشكر المدرب الهولندي إريك تن هاغ دي خيا على خدماته "أن تمثل يونايتد 545 مرة على مدى 12 عاما هو إنجاز مميّز، خصوصا في مركز حراسة المرمى، حيث تقع تحت الأنظار في كل مباراة".

وأحرز دي خيا لقب الدوري عام 2013 تحت إشراف السير أليكس فيرغسون الذي جلبه إلى النادي من أتلتيكو مدريد في 2011، الكأس المحلية في 2016 والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في 2017.