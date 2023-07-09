سان جيرمان يضم لوكا هرنانديز حتى 2028

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الإسباني ورُقي إلى الفريق الأول في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2018، قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019.

أعلن بطل فرنسا، باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، تعاقده مع المدافع الدولي الفرنسي، لوكا هرنانديز، من بايرن ميونيخ الألماني بعقد لغاية العام 2028.

وجاء في بيان للنادي الباريسي على موقعه الرسمي أن الدولي الفرنسي "وقّع على عقد لمدة خمس سنوات".

لم يكشف فريق العاصمة عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أنها بلغت بين 45 و50 مليون يورو.

نقل النادي عن اللاعب الذي يلعب كظهير أيسر أو قلب دفاع قوله "أنا متحمس جدًا، انتظرت مطولا للانضمام إلى سان جيرمان وقد حصل ذلك أخيرًا. إنه يوم مميز بالنسبة لي وأنا سعيد بتواجدي هنا".

بات بطل العالم 2018 رابع صفقة للنادي هذا الصيف بعد الجناح الإسباني ماركو أسينسيو من ريال مدريد، والمدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار من ميلان الإيطالي، ولاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي من سبورتينغ البرتغالي، في تشكيلة المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي، الذي خلف كريستوف غالتييه.

نشأ هرنانديز (27 عامًا) في فريق الشباب مع أتلتيكو مدريد الإسباني ورُقي إلى الفريق الأول في 2014 الذي حقق معه لقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2018، قبل أن ينتقل إلى النادي البافاري في 2019.

حقق مع بايرن لقب البوندسليغا أربع مرات ولقب دوري أبطال أوروبا 2020.

يغيب عن المنافسات منذ أن وقع ضحية لقطع في الرباط الصليبي في ركبته اليمنى في مستهل مباراة فرنسا الأولى في مونديال قطر 2022 ضد أستراليا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

في سياق آخر، يُرتقب مصير النجم كيليان مبابي الذي يشكل حديث الميركاتو الصيفي بعد أن أعلن أنه لن يفعّل خيار تمديد عقده مع سان جيرمان الذي ينتهي في حزيران/ يونيو 2024، ما قد يدفع النادي إلى بيعه قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.